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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

انطلاق بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بالقاهرة

بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات اليوم الاول من النسخة الثالثة لبطولة العالم للأساتذة للسباحة بالزعانف والتي تقام يومي 25 و26 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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و إفتتح البطولة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري و العربي و عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص ومعه ، رافقه ويليام بينا نائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص واللذين رحبا بالمشاركين بالبطولة و تمنوا لهم نتائج طيبة.

مسابقات اليوم الأول ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة بالقاهرة 


و تضم مسابقات الفترة الصباحية من منافسات اليوم  سباق 50م مونو رجال و سيدات، 100م زعانف مزدوجة سيدات و رجال و400م مونو سيدات ورجال.

و تقام خلال الفترة المسائية سباقات 800م مونو سيدات ورجال، 50ط زعانف مزدوجة سيدات ورجال و4*100م مونو تتابع سيدات ورجال.

و تشهد بطولة العال للسباح بالزعان للأساتذ بالقاهر  مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة ويمثلون 68 ناديا.

و كان منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف قد حقق إنجازا تاريخيا لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أختتمت مساء السبت بالقاهرة، عقب تواجده بالمركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات، و4 فضيات و6 برونزيات).

وجاءت الذهبيات لمصر عن طريق كل من: مهاب ايهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، وفريق 4*100 مونو بنين.


بينما جاءت الميداليات الفضية لمصر عن طريق كل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة.

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو و طارق حسن في سباق 50م سباحة تحت الماء و مهاب إيهاب  بسباق 800 م مونو أولاد.

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