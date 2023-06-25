نشوى بلال.. قصة فنانة صاعدة تركت "البالطو الأبيض" من أجل الفن

هي نجمة صاعدة في سماء الفن، وجه جديد ظهر بقوة على الشاشة الفترة الأخيرة، الفنانة الشابة نشوى بلال، نجمة موهوبة، طبيبة الأسنان التي عشقت النجوم فصارت منهم، وأصبحت في مقدمة الصفوف الصاعدة، تركت البالطو الأبيض، وظهرت على الساحة في العديد من الأعمال الفنية الرائدة.

المداح كان على رأس الأعمال التي شاركت فيها نشوى بلال، فظهرت بإطلالة موهوبة في رمضان ٢٠٢٢ مع بطل المسلسل الفنان حمادة هلال، ثم قررت بعدها الدخول في عالم السينما، وشاركت في العديد من الأفلام، منها "ما بعد الجنون" الذي أخرجه الفنان والروائي الكبير عادل أديب، و"عوده البارون" للمخرج وسام المدني، و"مذكرات زوج" بطولة الفنان الكبير طارق لطفي.

النجمة نشوى بلال تشارك أيضا في فيلم الساحة "هـارلي" بطولة النجم محمد رمضان، وانتهت مؤخرا من التعاقد للمشاركة في ٣ أعمال فنية أخرى بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن والسينما، ستعلن عنهم الفترة المقبلة، كما تقوم حاليًا بتصوير مسلسل الليلة.

ويُعد مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض)، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر، محسن منصور، حجاج عبدالعظيم، ونشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، مها أحمد، محمد طعيمة، عبدالرحمن ظاظا، وأحمد التهامي، وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن.

ومسلسل "الليلة كبيرة" من إخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وساعد في الإخراج محمد سالم وأمل أنسي ومحمود برهام وكرستينا باسيلي وإنتاج شركة إكسليفون وأشرف عام على الإنتاج عوض ماهر.