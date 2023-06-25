أهالي مدينة بيلا يتوجهون للقاهرة للمشاركة في تشييع جنازة المخرج جميل المغازي

نعاه المحافظ ونائبه

توجه عدد كبير من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ إلي القاهرة للمشاركة في تشييع جنازة المخرج الراحل جميل المغازي أحد أبناء بيلا.

تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير

وحرص أصدقاء وزملاء وأسرة المخرج الراحل علي المشاركة في تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث استقلوا ميكروباصات وسيارات خاصة لإيصالهم إلي القاهرة.

كان محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والسيد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ كفر ا، قد نعا المخرج جميل المغازي، ابن مدينة بيلا، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته مقدمين العزاء لأسرة المخرج الراحل.

وتوفى صباح أمس السبت، المخرج الكبير جميل المغازي، عن عُمر ناهز الـ87 عاماً، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أنّ تشييع جنازة «المغازي» ظهر اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يواري الثري بمقابر مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات، على أنّ تستقبل الأسرة العزاء مساء الاثنين المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قاعة الوهاب.

كما تعتزم أسرة المخرج الراحل جميل المغازي إقامة عزاء له في مسقط رأسه بمدينة بيلا لم يُعلن عن تفاصيله حتي الآن.

يذكرأنّ المخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1936، وهو واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، حيث كان يشترك مع الإعلامي الراحل مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

وصور «المغازى» تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة

لمخرج الراحل جميل المغازي

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