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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

المهن السينمائية تنعى المخرج جميل المغازي

المخرج جميل المغازي
المخرج جميل المغازي

نعت نقابة المهن السينمائية، المخرج الكبير جميل المغازي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 84 عامًا.

 

وجاء في بيان نقابة المهن السينمائية: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير جميل المغازى والذى وافته المنية قبل قليل فى رحيل يمثل خسارة كبيرة لاحد قامات الإخراج فى مصر والعالم العربى، حيث كان الفقيد أبرز من أسهموا بحروف من نور فى توثيق الكثير من مراحل الإبداع، ألهم الله ذويه وجمهوره الصبر والسلوان".

 

من هو المخرج جميل المغازي؟

 يشار إلى أن المخرج جميل المغازي، من أهم مخرجي التليفزيون، كان يشترك مع الإعلامي مفيد فوزي في سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ وزكي طليمات.

 

 اهتم أيضًا بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي.

 

 وقام المغازي بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

 

تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات الشهيرة.

 

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