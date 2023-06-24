الحُزن يُخيّم على أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ بعد وفاة المخرج الكبير جميل المغازي

جميل المغازي

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالى مدينة بيلا، فى محافظة كفرالشيخ، بعد وفاة ابن مدينتهم المخرج الكبير جميل المغازي، والذى وفاته المنية صباح اليوم السبت، عن عُمر ناهز الـ84 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى سُرادق عزاء بعد وفاة المخرج الكبير جميل المغازي، ونشر عدد كبير من أهالى مدينة بيلا وأصدقاء، وزُملاء المخرج الراحل تدوينات على صفحاتهم الشخصية، داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد عدد من أهالى مدينة بيلا، أنّ المخرج الكبير جميل المغازي، كان حريصاً على زيارة مدينته باستمرار، وله الكثير من الأصدقاء في المدينة، كما أنّ أسرته وأشقائه ما زالوا يقيمون في مدينة بيلا حتي الآن، لافتين أنّه كان يتسم بالتواضع والإخلاص، وصلة الرحم، مُشيرين إلى أنهم سيُشاركون في جنازته سواء أُقيمت في بيلا أو في القاهرة.

يذكر أنّ المخرج جميل المغازي، وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1939، وهو واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، حيث كان يشترك مع الإعلامى الراحل مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبد القدوس، ويوسف إدريس، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

وقام «المغازى» بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.