ريهام عبدالغفور تتألق بالكب والكريستال يميز طلتها

استطاعت النجمة ريهام عبدالغفور مواكبة أحدث صيحات الموضة بأسلوب عصري وجذاب وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها.

وتألقت ريهام عبدالغفور في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش المخمل باللون الأسود عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت بقراط مرصعه بحبات الكريستال الناعم لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، ظهرت بتسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وشاركت ريهام عبدالغفور في العديد من الأعمال الدرامية اخرها مسلسل "الأصلي " والذي عرض في المارثون الرمضاني 2023، تدور احداثه حول أن تسعى (فاطمة الأصلي) للحفاظ على تركة والدها من الضياع، وترى أحقيتها بها وترفض تقسيمها على أخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور (6 سبتمبر 1978 -)، ممثلة مصرية.

عن حياتها

هي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية. كان الجزء الثاني من مسلسل «زيزينيا» بالعام 2000 باكورة أعمالها، اشتهرت في الأدوار المركبة.

حياتها الأسرية

تزوجت رجل من خارج الوسط الفني وأنجبا ابنهما يوسف، وبعد طلاقهما تزوجت من «شريف الشوبكي» وأنجبا ابنهما «فاروق».