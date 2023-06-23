بيب جوارديولا وأسرته يقضي عطلته الصيفية بمصر.. و"تنشيط السياحة" تنظم له مأدبة غداء

يزور مصر حاليًّا، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانية والذى شهد نموًّا كبيرًا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

قد وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان فى استقباله الأستاذة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، إذْ تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

بدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، إذْ زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

كما قامتْ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته علي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان فى استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إذْ رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهداؤهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

من المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان علي إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبوسمبل بأسوان.