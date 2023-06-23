هبة نور في مأزق بسبب صور الملهي الليلي في لبنان

خرجت الفنانة السورية هبة نور، عن صمتها بعد قيام مجموعة من القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بتركيب ونشر صور مزيفة لها مسيء لها في إحدي الملاهي الليلية بدولة لبنان.

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هبة نور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مزيفة لها على صفحات السوشيال ميديا

الفنانة السورية هبة نور عبر إنستجرام: بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين يركبوا صور مزيفة

وكشفت الفنانة السورية هبة نور، عن غضبها الشديد من تداول صور مزيفة منسوبة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشرها عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: للأسـف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لدرجة يركبوا صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولوا الفنانة كذا والفنانة وكذا.

هبة نور عبر إنستجرام: بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين يركبوا صور مزيفة

الفنانة السورية هبة نور تتعجب من نشر صور مزيفة لها عبر السوشيال ميديا

وتساءلت الفنانة السورية هبة نور، عن الهدف من نشر تلك الصفحات صور مزيفة لها، قائلة: شو الهدف.. أديش فاضيين.. لدرجة ماعندكن شي يشغلكن ويخليكم تتطوروا لا على الصيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي، بينزعل عليكم صراحة بس نحنا صرنا 2023 بظن الجمهور قادر على التميز بين الصور الحقيقة والمزيفة .

هبة نور تتعجب من نشر صور مزيفة لها عبر السوشيال ميديا

الفنانة السورية هبة نور تتوعد المتسبب في نشر وتركيب الصور عبر السوشيال ميديا

وتوعدت الفنانة السورية هبة نور، بمقاضاة الصفحات التي قامت بتداول صور مزيفة لها، قائلة: أكيد رح يتم محاسبة هي الصفحات بالساعات القليلة القادمة.

هبة نور تتوعد المتسبب في نشر وتركيب الصور عبر السوشيال ميديا

تداول صور مزيفة للفنانة السورية هبة نور على صفحات السوشيال ميديا

وتداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور مزيفة للفنانة السورية هبة نور، بملابس جرئية، وعلق ناشري الصور، أنه تم التقاطها لهبة نور وهي داخل ملهى ليلي في دولة لبنان، ولم تكن هي المرة الأولي التي تواجه في مثل هذه الأفعال