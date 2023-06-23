السودان.. اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم وسط تحليق للطيران الحربي

اندلعت اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم حيث دوى صوت انفجارات بأرجاء العاصمة، وسط تحليق للطيران الحربي وطيران الاستطلاع للجيش السوداني، ورد مقابل من قوات الدعم السريع بمضادات الطائرات الأرضية، ويأتي ذلك عقب انتهاء الهدنة الأخيرة الأربعاء الماضي.

طال القصف الجوي والمدفعي جنوب غربي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب، وأحياء المهندسين وامبده التي تقع بالقرب من سلاح المهندسين الاستراتيجي للجيش السوداني، الذي يعد هدفا لقوات الدعم السريع التي تتواجد بمعسكر صالحه جنوب غربي أم درمان أيضا.

وتعرضت مواقع لتمركز الدعم السريع لقصف جوي بشرق النيل، وقُصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق بشمال بحري.

ولم يغب جنوب وشرق وغرب الخرطوم عن المشهد، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة بمحيط شارعي عبيد ختم والستين، وضواحي بري والصفا والرياض والطائف، وجنوبا بالأزهري ومحيط المدينة الرياضية والكلاكله.

وغربي الخرطوم شهد انفجارات بالمنطقة الصناعية وأحياء الرميلة والحلة الجديدة بالقرب من سلاحي الذخيرة والمدرعات للجيش السوداني.

كما وقعت انفجارات قرب معسكر طيبة الذي يتبع لقوات الدعم السريع، ويقع جنوبي الخرطوم.

اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع

وبعد أحداث الجنينه الدامية، امتد التصعيد العسكري لدارفور، حيث شهدت مدينتا الفاشر بولاية شمال دارفور، ونيالا بولاية جنوب دارفور، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلفت قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

كما تعرضت الأسواق الرئيسية لأعمال النهب المنظم، وسط تردي الأوضاع الصحية والإنسانية.

وفي إقليم كردفان، شهدت مدينة الأبيض (شمال كردفان) اشتباكات متقطعة بين طرفي الأزمة.

كما شهدت مدن الدبيبات والدلنج وكادقلي جنوبي كردفان، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، في إشارة لدخول طرف ثالث للمعارك الدائرة بالسودان.

جدير بالذكر أن الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح الحلو، وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لم يوقعا على اتفاق سلام جوبا. ووقعت الحركة الشعبية والحكومة السودانية إبان رئاسة عبد الله حمدوك للحكومة، اتفاقا لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.

وفي ظل تواجد أكثر من 5 جماعات مسلحة كبرى بمثابة "جيوش" في عموم البلاد، تُثار مخاوف من اتساع الرقعة الجغرافية للمعارك الدائرة، والتي قد تتحول إلى حرب شاملة.

يأتي كل هذا وسط أوضاع إنسانية وصحية بالغة التعقيد، تشمل إغلاق المستشفيات، وأزمة في الخبز، وغلاء الأسعار، وانقطاع سلاسل الإمداد الغذائي، وشح السيولة النقدية، وشح الوقود، وانقطاع مستمر للكهرباء والمياه، وتذبذب قطاع الاتصالات، وتزايد أعمال النهب والسلب المنظم، وتسجيل حالات اغتصاب بالتزامن مع الهدن.

كل هذه الأمور تشير إلى فشل الهدن السابقة بكسر حدة العنف ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

ومع إعلان المنظمات الأممية، حاجة أكثر من نصف سكان البلاد للمساعدات والإغاثة، لا تخفى المعاناة على أحد، والتي تزداد سوءا مع قرب عيد الأضحى، وإعلان تأجيل الجانب الأمريكي للمفاوضات.

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