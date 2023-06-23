سبب تأخر رد بوسكيتس على عرض أهلي جدة

مازال سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة السابق لم يحسم قراره بشأن العروض التي تلقاها على رأسها عرض أهلي جدة.



ويملك بوسكيتس عرضا ضخما من الدوري السعودي للمحترفين، تحديدا من نادي أهلي جدة السعودي.



وكان بوسكيتس أعلن رحيله عن صفوف نادي برشلونة في الصيف، لكن لم يكشف وجهته المقبلة حتى الأن.





عرض إنتر ميامي وأهلي جدة





وبات اللاعب الإسباني قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، للعب بجوار زميله السابق ليونيل ميسي، لكن نادي أهلي جدة طلب منه عدم اتخاذ قرار نهائي.

وتابعت التقارير، أن أهلي جدة عرض على بوسكيتس 3 أضعاف ما الراتب المعروض له في إنتر ميامي.



وواصلت، أن سبب رد بوسكيتس المتأخر على عرض أهلي جدة، هو أن جميع الأندية السعودية بصدد حركة تغيير ، ولم يتسلم الرؤساء الجدد مناصبهم، حتى يوم 26 يونيو الحالي.



العرض المقدم للاعب سيرجيو بوسكيتس يمتد لـ ثلاث مواسم، وبات الاختيار في ملعب اللاعب الإسباني.



برشلونة يودع بوسكيتس في ليلة التتويج بالليجا



حرص برشلونة ، على توديع قائده سيرجيو بوسكيتس، في ليلة التتويج بالدوري الإسباني، ذلك بعد مواجهة ريال سوسيداد، على ملعب كامب نو.

برشلونة احتفل بالتتيوج ببطولة الدوري مع جماهيره داخل استاد كامب نو، على الرغم من الخسارة أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الليجا.

وتوج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم، عندما تغلب على إسبانيول 4 - 2 الأحد الماضي ليتصدر جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة حسم رسميًا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتربع الفريق الكتالوني على صدارة الليجا برصيد 85 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف.









