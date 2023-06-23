الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس إن المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولار.

كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية مستوى 2150 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر.

عيار 24 يسجل 2457 جنيها.

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1843 جنيها .

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

سعر الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر التي سجلها يوم أمس، وذلك في ظل التأثير السلبي لحديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس أمام الكونجرس حول رفع أسعار الفائدة، لتنخفض أسعار الذهب لأربع جلسات متتالية ويصل إلى مناطق سعرية حرجة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.3% يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر عند 1919 دولار للأونصة.