ميار اليافعي تعلن مفاجأة أمام مبني MBC

كشفت الناشطة اليمنية مرام علي، الشهيرة باسم ميار اليافعي عبر تطبيق التيك توك، عن مفاجئة مرتقبة بشأن انضمامها لمجموعة قنوات MBC .

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ميار اليافعي توجه رسالة محيرة لمتابعيها: ترقبوا المفاجئة



ونشرت الناشطة اليمنية، ميار اليافعي عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق سناب شات، صورة لها من داخل مبنى MBC، في العاصمة السعودية الرياض، مع مجموعة من المذيعين داخل القناة، وقالت لمتابعيها ترقبوا المفاجئة، ولم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمناسبة، سواء إذا كانت تستعد للظهور في أحد برامج القناة أم خوضها لتجرية جديدة ألا وهي تقديم برنامج عبر فضائية الـ أم بي سي.



آراء المتابعين على قرار انضمام ميار اليافعي لقنوات MBC

وتصدر اسم الناشطة اليمنية ميار اليافعي، مؤشر البحث العالمي جوجل، وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خبر انضمامها إلى قنوات MBC، بسبب تعليقات المتابعين، حيث علق متابع، قائلة: من البدايات لاحظنا فيها حس الإبداع ودعمناها لأن ثقتنا فيها كبيرة وأخيرًا جاء اليوم إلي تثبت للجميع أنها قادرة توصل لأبعد من إلي واصله له حاليًا كلنا فخر فيك، وكتب آخر: ميار إنسانة موهوبة وتستحق النجاح لأنها شخص شغوف وعنده أهداف وطموحات ثمينة رغم كل الضغط والمعيقات المحيطة فيها استمرت وكملت وسعت عشان نفسها وعشان توصل للي تبغاه مهما كان وبدون أي تردد.. ميار هي اللي نقول عنها صبرت ونالت وعسى ربي يتمم لها كل خير ويبارك لها بكل شيء تسوية .

آراء المتابعين على قرار انضمام ميار اليافعي لقنوات MBC

من هي مرام علي الشهيرة باسم ميار اليافعي

مرام علي، ميار اليافعي، أو كما يقال لها عبر السوشيال ميديا، هي أحد صناع المحتوي، على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها تطبيقي سناب شات، وتيك توك، تحمل الجنسية اليمنية، وهي من قرية يافع التابعة لمحافظة لحج، والتي تقع في جنوب اليمن، إلا أنها الآن تقيم في الدمام بالمملكة العربية السعودية، تشارك متابعيها والذي يزيد عددهم عن 2 مليون متابع، من مختلف أنحاء الوطن العربي، لحظات حياتها اليومية من خلال تيك توك أو سناب شات.

من هي مرام علي الشهيرة باسم ميار اليافعي



