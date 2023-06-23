محمد مكي: الأهلي لم يطلب ضم زيكو رسمياً

أكد محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن مصطفى زيكو لاعب وسط الفريق، سوف يرحل بالموسم الجديد.

وتابع مكي في تصريحات إذاعية : "مصطفى زيكو لا يملك أي عروض رسمية من الأهلي ولكن هناك مفاوضات ومحادثات شفوية، ولكن هناك عروض أخرى، وسوف يغادر للأعلى ماديًا".

واختتم: "الليبي محمود بن والي مدافع الفريق سوف يغادر هو الآخر، لأن هناك اتفاق بينه وبين الإدارة عند الهبوط، ينظر للعروض الأخرى من أجل المغادرة".

محمد مكي: بدأنا التحضير للقسم الثاني ومستمر مع حرس الحدود

وأضاف محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن الأهلي استحق الفوز خلال مباراة الفريقين، بالدوري.

وأكل مكي "تأثرنا بالهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ بالبداية، والأمور تأزمت وسوف نبدأ العمل من القسم الثاني".

وأردف محمد مكي: "حرس الحدود قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، وحاولنا الخروج بأقل الخسائر ولكن الموسم منتهي بالنسبة لنا".

واختتم: "بدأنا منذ فترة للتحضير للقسم الثاني لأن الأمور كانت متأزمة للفريق منذ فترة، ونحاول أن تكون تلك المباريات تحضير للموسم المقبل وسوف استمر في قيادة الفريق".

تصريحات مارسيل كولر عقب مباراة الاهلي وحرس الحدود

من جهته قال مارسيل كولر مدرب الأهلى خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة حرس الحدود ان التحضير لمواجهة الفريق العسكري كان صعبًا لعدة أسباب، من أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية».

وواصل المدير الفني للنادي الأهلي حديثه عن اللقاء مشيرًا إلى إجراء عدة تبديلات على تشكيل الفريق في لقاء حرس الحدود والذي كان بسبب ضغط المباريات، كما حصل بعض اللاعبين على راحة مثل حسين الشحات وحمدي فتحي للتغلب على الإجهاد.

وأشار كولر إلى أنه لم يمض عام على وجوده مع الأهلي وحصل على انطباع كبير عن الكرة الإفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد مع فريق بحجم الأهلي الذي يمتلك ضوابط محددة تساعد على النجاح وتحقيق البطولات.

وأشاد المدرب السويسري مارسيل كولر بمستوى علي معلول في الفترة الأخيره، مشددًا على الخبرات التي يمتلكها التونسي الدولي فهو صاحب خبرات كبيرة ولاعب محترف وذو شخصية كبيرة، وأنه سعيد جدا بوجوده مع الفريق.