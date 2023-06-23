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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل اليوم

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أفادت هندسة كهرباء القصير بأنه سوف يتم قطع التيار الكهربائى عن مدينة القصير بالكامل اليوم الجمعة 2023/6/2 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطة محولات القصير.

فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. 

حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

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