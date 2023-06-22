وفاة مغني راب أمريكي بشكل مفاجئ على المسرح.. فيديو
توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، خلال تقديمه عرضا فنيا أمام الجمهور، في ولاية تكساس الأمريكية.
ميلتون باول معروف باسم "Big Pokey"، سقط أمام الجمهور خلال حفل غنائي في ولاية تكساس، ووثق مقطع فيديو لحظاته الأخيرة وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ.
بعد سقوط لمغني حاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى، وأعلن مسؤولون محليون أن المغني توفي، في وقت متأخر من مساء السبت، عن عمر يناهز 45 عاما.
ونشر على صفحة ميلتون باول، على إنستغرام بيان ينعيه وأنه كان محبوبا جدا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين.