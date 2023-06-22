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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ145 ألف و873 سيدة

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة

أعلن  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، قامت بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد  145 الف  و 873   منتفعة، منها،  23  الف و641  جدد  و 122 الف و232  متردد ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية،والتثقيف الصحي ، و صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة، وأوضحت  الدكتورة وفاء بدوى ، مدير عام  إدارة تنظيم الآسرة ، انه تم صرف  149067 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

 تنفيذ  119  الف و 899  زيارة منزلية 

كما تم تنفيذ  119  الف و 899  زيارة منزلية ، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات ، وتحويل 88319  سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، و تقديم الرعاية الصحية لعدد  15311 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لعدد  13387 سيدة بعد الوضع ،  فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية.

حيث تم تنفيذ 20520  ندوة عن فيرس كورونا ، و 220520  ندوة عن تنظيم الإسرة والصحة الإنجابية ، و 13021  ندوة عن الأمراض المزمنة،  والفحص الذاتى للثدى.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة والتى بدأت أمس وتستمر اليوم، وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائى، "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك فى الفترة من 1 حتى 14 يونيه 2023 حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 327 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 144 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى وتم ضبط عدد 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأكد على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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