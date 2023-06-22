عقد 3 دورات تدريبية بكلية الآداب بجامعة بني سويف

دورات تدريبية بكلية الآداب

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على عقد ثلاثة دورات تدريبية في مجالات التوثيق الرقمي والحاسب الآلي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن دورة الخط العربي لكافة الطلاب بكلية الآداب.

الدورات التدريبية تلعب دوراً مهماً في تنمية المهارات لدى الطلاب

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية تلعب دوراً مهماً في تنمية المهارات لدى الطلاب، حيث تُساعدهم هذه الدورات في تطوير الذات وتحسين المستوى العلمي لهم و توسيع قاعدة المعرفة لديهم، بالإضافة إلى التدريب على العمل الجامعي ومهارات التواصل والربط بين التدريب وسوق العمل الأمر الذى يسهم في تخريج طلاب قادرة على المنافسة في سوق العمل.

يذكر أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتح معرض بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع مركز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي والذي يقام تحت رعايته لبيع منتجات اللحوم والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل المعرض للاطمئنان على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالباً بإقامة تلك المعارض من الحين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، مؤكداً أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار خاصة لجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء على جميع منتسبيها.

وأجرى رئيس جامعة بني سويف حواراً مع عدد من المترددين الذي تصادف تواجدهم أثناء جولته داخل المعرض حيث عبروا عن سعادتهم بإقامة الجامعة لتلك المعارض كل عام خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة عن الأسواق، موجهين شكرهم لرئيس الجامعة على مبادرته والتي جاءت قبل عيد الأضحى المبارك تخفيفا لأعبائهم، ولسد احتياجاتهم.

كما كرم رئيس الجامعة في مجلس الجامعة عشائر الجوالة والجوالات المشاركين بالمهرجان الكشفي الـ 28 والإرشادي الـ 9 لجوالي وجوالات الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.