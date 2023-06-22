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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

في زيارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة..

تعاون بين "قطاع الأعمال" و الجامعة الأمريكية للتدريب المتبادل للطلاب والعاملين

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

في إطار خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء وتحديث الصناعة وتدريب العاملين وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كان في استقبال الوزير، الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مستشار الجامعة، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور لطفي جعفر عميد كلية العلوم والهندسة، وعدد من عمداء الكليات والأساتذة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير، ومحمد حسونة مستشار الوزير.

تفقد الدكتور محمود عصمت، معامل التكنولوجيا وتحويل الأفكار إلى ابتكارات، ووحدة علوم المواد وتحليل البيانات الدقيقة، ومعامل تعقيم وتنظيف الهواء، ومعامل اختبارات العينات الصناعية والتأكد من مطابقتها للمواصافات القياسية، ووحدة تطوير الأجهزة الطبية وقياس واختبار المواصفات.

استمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة حول الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة خاصة في مجال إعادة تأهيل الخريجين للوفاء بمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار سياسة عدم الاكتفاء بحصول الطالب على مؤهل واحد وضرورة إكساب الخريجين مهارات متعددة من خلال برامج تم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.

أكد الدكتور عصمت على ضرورة أن تشمل البرامج التدريبية تقديم الحلول لمشكلات واقعية، وإعداد البرامج للتعامل مع الاحتياجات المختلفة مثل تحديث الصناعة وخفض استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الألومنيوم والصلب، وكذلك برامج التدريب على أعمال الصيانة خاصة في خطوط الإنتاج المتقادمة، مشيرا إلى خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير خطوط الإنتاج الموجودة في الشركات التابعة.

أشاد الدكتور عصمت بالأنظمة التعليمية والبرامج التدريبية داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية توقيع مذكرة للتعاون مع الجامعة للتدريب المتبادل سواء للطلاب في المصانع التابعة للوزارة أو العاملين في الشركات من خلال برامج التدريب التي تقوم بها الجامعة.

#وزارة_قطاع_الأعمال_العام #الجامعة_الأمريكية_بالقاهرة #تدريب #تعاون #تكنولوجيا #تحديث_الصناعة

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