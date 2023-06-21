مها نصار عن زوجها: بناديه يا أستاذ والشغل معاه مختلف

شاركت الفنانة مها نصار في العديد من الأعمال الفنية والتي كان آخرها في 3 مسلسلات احتلت بهم السباق الرمضاني لهذا العام وهم: تحت الوصاية وضرب نار، وسوق الكانتو الذي كان من إخراج زوجها حسين المنباوي.

مها نصار وحسين المنباوي

مها نصار: كاملة أبو ذكري أصرت عليّا والعمل مع زوجي مختلف

وخلال استضافتها في برنامج مساء dmc، والتي تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، كشفت مها نصار عن كيف يتم التعامل بينها وبين زوجها إذا ربطهما عمل مشترك مثل سوق الكانتو، قائلة: "المعاملة في اللوكيشن بكل تأكيد بتكون مختلفة تماماً، فبطبيعة الحال مش بقوله غير يا أستاذ حسين في اللوكيشن وفكرة بيعاملني ازاى ممكن يتسأل فيها زمايلى لأنه مش هيختارنى في الدور إلا لو كان شايفنى الأنسب لأدائه".

وكانت استرجعت الفنانة مها نصار كواليس بدايتها الفنية قائلة : "بمثل من 10 سنين، بداية من مسلسل سرايا ثم واحة الغروب، الذى كان بمثابة بدايتى الفنية مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وبعدها بدأ المخرجين والمنتجين يلاحظونى أكثر، ولا أنسى لها إصرارها على إختيارى في المسلسل رغم أنها كانت محتاجة شخصية لون بشرتها أسود للغاية".

وأضافت : "وكان موجود أثناء عمل اختبارات التمثيل بنات جميلات للغاية باللون الأسمر، إلا أنها بمجرد رؤيتى طالبتنى بعمل ميكب أكثر، واختارتنى لتمثيل الدور، وعملتنى جداً خلال تلك التجربة."

مها نصار

و ذكرت مها نصار في إحدى اللقائات السابقة أنها لا تقتنع بالواسطة في الفن، مضيفة: "مستحيل حد يتوسط لحد في الفن.. دي حاجة أنا مبآمنش بيها أبدا.. مرة ممكن يعرضك على الناس؛ التانية هيفرضك على الناس؛ التالتة الناس هتكرهك.. الجمهور هو اللي بيفرضك على أي حاجة".

وفي سياق منفصل، قالت الفنانة مها نصار: "مبحبش النميمة يعني معرفش أقعد قعدة بنات بتنم.. ومبحبش الأخبار السيئة".

كما كشفت مها نصار عن اسمها الحقيقي: "اسمي مها رمضان محيي رمضان النخلاوي، اسم نصار ده أخدته من حد كان بيدربي تمثيل وأنا صغيرة.. فطلع عليا مها نصار من كده".

مها نصار ومي عز الدين في “سوق الكانتو”

مسلسل سوق الكانتو

إطلالة مميزة ظهرت بها الفنانة مها نصار في مسلسلات رمضان 2023، حيث شاركت في مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، إذ جسدت دور فاطمة بنت مصرية من عائلة أمير كرارة وتكشف الأحداث عن تطورات ومفاجآت خاصة بالشخصية، وتدور أحداثه قبل 100 عام.