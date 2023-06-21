شادي صميدة: علي معلول صنع تاريخًا مع الأهلي والزمالك يحتاج لساسي

قال الإعلامي التونسي شادي صميدة:" إن مواطنه علي معلول صنع تاريًخا مع النادي الأهلي بعدما نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا رفقة القلعة الحمراء 3 مرات، ونجح في حصد برونزية كأس العالم مرتين وحصد العديد من البطولات المحلية.

وتابع الإعلامي التونسي في تصريحات صحفية:"في تونس الجميع يفخر بعلي معلول لأنه صنع تاريخًا مع النادي الأهلي حقق العديد من البطولات القارية، ووضع اسمه ضمن أساطير النادي الأهلي؛ لأنه أهم لاعب أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء".

وتحدث صميدة عن مواطنه فرجاني ساسي قائلًا :" الزمالك خسر بالفعل فرجاني ساسي رحيله كان خسارة كبيرة للقلعة البيضاء وكان هناك أنباء عن طلب الزمالك بعودته من جديد وبالفعل الزمالك في الوقت الحالي يحتاج إلى لاعب بشخصية فرجاني ساسي سيفرق كثيرا مع القلعة البيضاء".