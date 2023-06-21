نقل عيادة عقر الحيوان من مستشفى فاقوس المركزي للحميات

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفيات: فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، وذلك في حضور محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بتعزيز القوى البشرية من الأطباء في التخصصات المختلفة بالقسم، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفي لمدة ٤٨ ساعة عمل وفقًا لمتوسط التردد عليها.

واطمئن وكيل وزارة الصحة، على توافر المخزون الاستراتيجي لها، متفقدا قسم الأشعة، وعاين بعض الأماكن القريبة لاختيار المناسب منها، لتخصيصها استراحة للمرضى والمرافقين المترددين على الأشعة، مع توفير مقاعد جيدة لهم، وعمل الصيانة اللازمة لها في حالة الاحتياج.

وتفقد وزار وكيل الوزارة، قسم الكلى الصناعي، والذي يضم ٦٣ ماكينة، ويخدم ٢٢٣ مريضًا، واستمع لمرضى الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًا بتنظيم مواعيد جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة عيد الأضحى بما يتناسب مع احتياجات المرضى، مع سرعة تقديم الوجبات الغذائية لهم قبل إجراء الجلسة.

وكلف مدير المستشفى بتخصيص قسم داخلي لأمراض الدم، لخدمة مرضى انيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" وغيرهم، مع متابعة توفير أكياس الدم لهم، وفقًا لفصيلة كل مريض، مع التوجيه بسرعة الإنتهاء من تطوير قسم أسنان للأطفال بالمستشفى.

وكانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خصوصًا بقسم العمليات الجراحية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد 16 سريرًا، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

ووجه وكيل الوزارة، أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كل التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى.

جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهاً بنقل عيادة عقر الحيوان من مستشفى فاقوس المركزي إلى مستشفى الحميات، وتم على الفور نقل الأمصال، والفريق الطبي المكلف بالعمل إلى الحميات، أثناء الزيارة، متفقدا المكان الجديد للعيادة، وموجها بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى.