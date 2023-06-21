محافظ القاهرة يثمن دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية

ثمن محافظ القاهرةاللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

جاء ذلك خلال تفقده القافلة الطبية التنموية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس، صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، وهيئة تعليم الكبار، وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحى السلام.

رفع المستوى الثقافى للمواطنين

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

والقافلة التى يتم تنفيذها بمشروع اهالينا ١ الذى نفذته الدولة بديل العشوائيات شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين حيث استقبلت أكثر من ١٠٠٠ مواطن تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية .

كما تم توزيع ٥٠٠ كجم من اللحم على المرأة المعيلة بمناسبة قرب عيد الأضحى

وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الأسعافات الأولية .

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية ثقافة القاهرة بتعليم الأطفال كيفية الرسم وعمل أنشطة تعليمية معهم .

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملة توعية بأضرار الإدمان وكيفية التعافى منه .

كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات لأكثر من ٥٠ مواطن راغب فى الحصول على شهادة محو الأمية .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات ، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية ( الجزارة ) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.