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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

فرقة الرقص المسرحي الحديث بالأوبرا على مسرح الجمهورية.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستقبل مسرح الجمهورية فرقة الرقص المسرحي الحديث، عرض " فريدا " تصميم وإخراج سالي أحمد وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء  على مسرح الجمهورية .

تفاصيل عرض فرقة الرقص المسرحي

يدور العرض فى قالب انسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التي ابدعت اعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الازمنة وتعبر الحدود

 

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي .

 أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.

 

 

 

 

 

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