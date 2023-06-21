بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الثالث ببطولة إفريقيا للسلاح

تشهد منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا للسلاحة منافسات قوية ومثيرة، حيث سيتنافس كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش، بجانب فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الثالث من منافسات البطولة، اليوم الأربعاء، حيث تستضيف القاهرة المسابقة في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر."



منافسات البطولة

بطولة إفريقيا للسلاح

وكانت القرعة الخاصة بمنافسات سلاح الشيش للرجال قد أوقعت الثنائي المصري علاء الدين أبوالقاسم وعبدالرحمن طلبة في المجموعة الأولى بجانب تواجد أبطال الجزائر ومالي وكوت ديفوار.

بينما يقع محمد حمزة في المجموعة الثانية مع بطل غانا والجزائر وكاب فيردي والمغرب.

والمجموعة الثالثة فوقع بها محمد حسن مع بطل نيجيريا والسنغال والجزائر وجنوب أفريقيا.

بطولة إفريقيا للسلاح

بينما على صعيد منافسات سلاح السيف للسيدات، فتشارك جنى مدحت في المجموعة الأولى مع بطلتي الجزائر وبطلة تونس ولاعبة غانا، بالإضافة إلى لاعبة السنغال.

وتأتي المجموعة الثانية، حيث تشارك جنى البكري مع لاعبة السنغال وبطلة المغرب، كما تتنافس لاعبة الجزائر وتونس، وتلعب كلًا من مريم الدغيدي وندى حافظ منافسات المجموعة الثالثة رفقة بطلة الجزائر وجنوب أفريقيا وتونس.

بطولة إفريقيا للسلاح

الجهاز الفني لسلاح الشيش

يتكون الجهاز سلاح الشيش من الأتي:

مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.