فتح مجازر في الجيزة أمام المواطنين مجانا طوال أيام العيد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فتح 21 مجزرا بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى في المجازر، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.



وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين، مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.



كما تشمل المجازر المفتوحة بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة، مجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزري العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزري القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.



وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع، إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها.



وأهاب المحافظ بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.

