وفاة مغني أمريكي شهير أمام آلاف المشاهدين.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صور ومقاطع الفيديو التي توثق سقوط مغني الراب الأميركي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، على خشبة المسرح، وتوفى مغني أمريكي نهاية الأسبوع الماضي، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في مدينة تكساس الأمريكية.

مغني أمريكي يسقط على الأرض أمام الجمهور:

وكان هذا المغني الأمريكي يقدم عرضًا فنيًا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضًا بشكل مفاجئ، وظهر خلال الفيديو محاولات من قبل عدد من الأشخاص من أجل التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن من دون جدوى من هذه المحاولات ليتوفى على الفور.

And just like that, this 45 year old rapper “Big Pokey” aka Milton Powell, collapses on stage and is pronounced dead. 45. pic.twitter.com/4dYqfiAwcY — David Vance (@DVATW) June 19, 2023

وتوفى المغني الأمريكي، في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا، وانتشر الفيديو الصادم لسقوطه بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية والمواقع الإعلامية الأميركية، فيما ظهر حزن كبير من قبل رواد المواقع والمواطنين بجانب تقديم واجب العزاء.

وفاة مغني أمريكي بعد سقوطه على الأرض:

نشرت صفحة المغني الأمريكي أول عبر صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، جانب من التعزية، كاتبًا: "كان محبوبًا جدًا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين"، ويعتبر باول من أكثر الفنانين موهبة بالفطرة، ويعد أحد أهم الفنانيين في مدينته الأمريكية.

وفاة مغني أمريكي شهير على خشبة المسرح أمام آلاف المشاهدين| فيديو





مغني أمريكي

في حادثة صادمة، تحول حفل أقامه المطرب الأمريكي مايكل بنجامين، المعروف باسم "ميكابين" لمآتم وحالة من الصدمة والذهول أمام عشرات الآلاف من الحاضرين، بعدما سقط أرضًا وهو يغني على خشبة المسرح، ليتفاجأ الجميع بوفاته.



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وبحسب التقارير الطبية أن الإعياء قد ظهر باديًا على ميكابين والذي يبلغ من العمر 41 عامًا قبل بداية الحفلة، فلما اعتلى المسرح أصيب بوعكة صحية ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب أثناء سقوطه على الأرض مغشيًا.

وتوجه رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، إلى حسابه على الموقع الأكثر تداولًا "تويتر"، يوم السبت، لتأكيد وفاة "ميكابين"، وكتب: "لقد حطمني خبر الوفاة المفاجئ للفنان الشاب والموهوب مايكل "بنجامين ميكابين"، كان اسمًا كبيرًا في عالم الموسيقى الهايتية التي انتهت للتو بوفاته".