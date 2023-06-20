عودة الحج السياحي البري منذ توقفه من 2019

خصصت وزارة السياحة، 4 آلاف تأشيرة للحج البري بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج، وذلك بعد توقف رحلات الحج البري منذ 2019.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة رئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إنه تم دفع لجان الوزارة بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل كافة العقبات تمهيدًا لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البري

استقبلت لجنة البعثة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمدينة المنورة أول أفواج الحج السياحي البري؛ حيث تم استقبالهم والحفاوة بهم والاطمئنان على أحوالهم بمركز الترحيب بالمدينة.

وتنتقل اللجان بمكة والمدينة بين أماكن إقامة حجاج السياحة لاستطلاع أحوالهم ومتابعة أي شكاوى لأي حاج والتدخل لحلها.