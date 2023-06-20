جامعة الزقازيق تنعى وفاة عبد الحكيم الطحاوى عميد معهد البحوث والدراسات الآسيوية الأسبق

نعت جامعة الزقازيق، اليوم في بيان إعلامي وصل الوفد نسخة منه، الدكتور عبد الحكيم عامر طايل الطحاوى، الأستاذ بقسم دراسات وبحوث العلوم الاجتماعية وعميد معهد البحوث والدراسات الآسيوية الأسبق، والذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء.

جاء في البيان، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، الدكتور عبد الحكيم عامر طايل الطحاوى الأستاذ بقسم دراسات وبحوث العلوم الاجتماعية، وعميد معهد البحوث والدراسات الآسيوية الأسبق .

وقدم رئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس ، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.