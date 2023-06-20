فعاليات روحية في المرقسية بمحطة الرمل غدًا

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، غداً الأربعاء، فعاليات روحية بمناسبة صوم الرسل، بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة صباحاً.

يترأس خورس الشمامسة فعاليات اللقاء المقرر أن يستهل بأداء القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يأتي هذا النشاط الروحي بالتزامن مع فترة "صوم الرسل" التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط باعتبارها أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

تواصل الكنيسة القبطية فعالياتها الروحية والمناسبات التي كانت من أبرزهم احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مر خلالها في ٢٥ محطة من مسار هروبهم بسبب بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش، لتبدأ أعظم رحلة على البشرية، وعيد العنصرة ومن المقرر أن تختم الفترة الجارية بعيد يعرف بـ"عيد الرسل".