ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى كفرالشيخ بسبب امتحان اللغة الفرنسية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، عقب الانتهاء من امتحانات المادة الأجنبية الثانية.

وأدى 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ، الثلاثاء امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة داخل اللجان الفرعية في 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة بشعبتيها الأدبية والعلمية.

وشهدت اللجان حالة من الهدوء، وسط تواجد أمني لتوفير الهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة اللغة الفرنسية، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية، وبعض النقاط الخاصة بالطالب المتفوق.

وقال الطالب محمد نافع حمادة مركز الرياض الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضافت الطالبة سوفي نصر أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة ،بينما قال الطالب سليم طه، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات ونتمنى أن تأتى باقي الامتحانات في متناول الطالب المتوسط.