منافذ بيع الأضاحي في القاهرة والجيزة

أيام معدودة متبقية على عيد

، بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة الذي استطلعته دار الإفتاء المصرية، وبدأت أول هذه الأيام المباركة أمس الاثنين، وخلال هذه الأيام يكون الاقبال على على عملية شراء الأضاحي.

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وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6.22، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد قبل قراءة القرآن.

منافذ بيع الأضاحي:

منفذ الدقي: 1 شارع نادي الصيد.

منفذ شباب الخريجين بالدقي: 1 شارع نادي الصيد.

منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

منفذ سوق العبور.

الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر "سوق الجملة بأكتوبر".

منفذ المعادي "كورنيش النيل أمام مستشفى السلام".

منفذ القاهرة "15 مايو ".

القناطر منفذ محافظة القليوبية.

منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

وهناك عدد من الأمور التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مثل منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة.

ويذكر أن شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم، ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.

ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل.