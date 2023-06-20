إنطلاق فعاليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية بالشرقية

أطلقت مديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة ومعهد بحوث وقاية النبات، فاعليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية.

وتمت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، وباشراف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ط، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة.

وبدأت فاعليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية، بالمرور على مراكز بلبيس "بندر بلبيس، الجوسق، شبرا النخلة، وميت جابر"، ومنيا القمح "السعديين، ميت يزيد، كفر شلشلمون،المساعدة"، وذلك ببحضور الدكتور حاتم الشناف، والمهندس الشبراوي النجار الإدارة المركزية للمكافحة، والمهندس أحمد رفعت العسياسي مدير عام المكافحة.