عاجل
اختفاء غواصة سياحية متجهة لحطام "تيتانيك"| فيديو بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده صدور المرحلة الرابعة من منظومة الإيصال الضريبي الإلكتروني تراجع واردات مصر من القمح إلى 224 مليون دولار
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية بالشرقية

متابعة زراعة الذرة
متابعة زراعة الذرة

أطلقت مديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة ومعهد بحوث وقاية النبات، فاعليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية.

وتمت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، وباشراف المهندس  حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ط، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة.

وبدأت فاعليات الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية، بالمرور على مراكز بلبيس "بندر بلبيس، الجوسق، شبرا النخلة، وميت جابر"، ومنيا القمح  "السعديين، ميت يزيد، كفر شلشلمون،المساعدة"، وذلك ببحضور الدكتور حاتم الشناف، والمهندس الشبراوي النجار الإدارة المركزية للمكافحة، والمهندس أحمد رفعت العسياسي مدير عام المكافحة.

مواد متعلقة

27.9 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى شهر

طلاب الأدبي يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق بالثانوية الأزهرية

أفضل دعاء للرزق في يوم عرفة

54 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية
الجريدة الورقية