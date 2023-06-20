الثلاثاء 20/يونيو/2023 - 08:00 ص 6/20/2023 8:00:33 AM

نادى الصيد السكندرى أصبح نموذجا للتطوير وتنمية الموارد، وتحول من نادٍ للرماية والصيد فقط إلى نادٍ رياضى شامل مثل جميع الأندية الرياضية لأول مرة؛ بفضل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، والذى بدأ فى عهده العمل بالمرحلة الأولى لفرع النادى بمنطقة برج العرب على مساحة 50 فدانا، وهوالفرع الرابع للنادى الآن بعد فروع بحرى ومحرم بك والمعدية، وبالفعل تم البدء فى المرحلة الأولى لفرع النادى ببرج العرب، والتى ستتكلف حوالى 150 مليون جنيه لبناء أسوار خارجية وميادين للرماية، فى حين أن المرحلة الثانية هى بناء مول تجارى ضخم ومحلات على الأسوار الخارجية لتنمية الموارد وحمامات سباحة وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة وصالات مغلقة للألعاب الفردية وحدائق مخصصة للأطفال.

وبالنسبة لفرع النادى فى محرم بك فتم الانتهاء من 5 ملاعب لكرة القدم، أربعة منها خماسى وملعب واحد سباعى وصالة ألعاب فردية و3 ملاعب (بادل تنس)، وبالنسبة للمرحلة الثانية فى محرم بك سيتم بناء 4 ملاعب إسكواش، بالإضافة إلى تطوير ميدان الرماية بالرصاص وميدان ضغط الهواء.

ووجه المستشار عبدالعزيز أبوعيانة مجلس الإدارة فى الاجتماع الأخير بضرورة الاهتمام بالنشاط الصيفى والأكاديميات فى كل الألعاب سواء الأنشطة الرياضية أو الثقافية، وعمل احتفالات مستمرة للأعضاء، وعمل لقاء مع الأعضاء فى الخميس الأول من كل شهر لسماع آرائهم ومشاركتهم فى خطط أعمال التطوير وتبنى الأفكار التى تعمل لصالح النادى، خاصة بعد الإنشاءات الجديدة والتطوير المستمر لفروع النادى الأربعة بمساعدة واهتمام المحاسب أحمد نصار نائب الرئيس وأعضاء المجلس.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عثمان مدير النادى يعتبر من أفضل المديرين الذين تولوا المسئولية، ونسب له مجلس الإدارة الفضل فى نجاح جميع المشروعات التى تمت؛ خاصة بعد أن تحول النادى لنادٍ رياضى لأول مرة وحصد بطولات على مستوى الإسكندرية رغم حداثة الألعاب.

المعروف أن اللاعب عزمى محليبة حصل على المركز الأول على مستوى العالم فى الرماية، وحصل عبدالعزيز محليبة على التصنيف الخامس عالميا، وهما لاعبا نادى الصيد.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية