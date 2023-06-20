جورجينا تتابع فنانة مصرية عبر "إنستجرام".. (شاهد)

تصدر اسم الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باتت أول فنانة عربـية تتابعها صديقة رونالدو، عارضـة الأزيـاء الإسبانـية جورجينا رودريغيز، عبر حسابها في إنستغرام.

ويبرز اسم الغندور من بين 946 حسابا فقط تتابعها صديقة مهاجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في تطبيق الصور الشهير، علما أن عدد متابعيها يقترب من الـ50 مليون شخص.

كما أن الفنانة المصرية تتابع حساب جورجينا في إنستغرام.

ولم يسبق أن ظهرت الغندور ورودريغيز في صورة واحدة، لكن بعضهم تكهن أنهما اجتمعتا في إحدى المناسبات.

كذلك استذكر الجمهور أن الغندور اختارت في وقت سابق فستانًا ملفتاً من توقيع مصمم الأزياء التونسي علي قروي، وهو صديق جورجينا المقرب والذي أشرف على تصميم فستانها بحفل Joy Awards، الذي أقيم في الرياض ولفت الأنظار حينها وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

يُشار إلى أن جورجينا تتابع عددا من الشخصيات العربية من بينهم، السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، وخبيرة التجميل مريم أحمد، وعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز.

من هي نور الغندور؟

في عام 2011 كانت بدأت الغندور كمذيعة، وذلك بتقديم برنامج "مطبخ إلهام" مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة "الراي" الكويتية.

ودخلت نور الغندور مجال التمثيل في عام 2013 عن طريق مشاركتها في مسلسل "سكن الطالبات".



