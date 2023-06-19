أفضل 6 عبادات في العشر من ذي الحجة

شهر ذي الحجة هو أخر شهر بالسنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحُرم التي نهىٰ اللهُ سبحانه وتعالى عن الظلم فيها تشريفًا لها، وهو الشهر الذى تؤدىٰ فيه فريضة الحج، وتحتضن العشر الأوائل منه سنة الصوم ويوم عرفة الذي يكفر لمن يغتنمه سنتين.

ثبوت صوم النبي للتسع الأوائل من ذي الحجة

فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة أقسم الله بها فقال: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». (أخرجه البخاري)

ونشر المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفضل العمل الصالح في تلك الأيام، مشددًا على أهمية اغتنام هذه الأيام بشغل أوقاتها بالطاعات والعبادات، مثل: