نصفان رحلتي بين الإلحاد والإيمان.. كتاب للكاتبة زينب جلال

يصدر قريبا عن دار أكوان للنشر والترجمة والتوزيع، كتاب "نصفان_ رحلتي بين الإلحاد والإيمان"، للكاتبة الشابة زينب جلال.

يدور الكتاب في إطار السيرة الذاتية، حيث تحكي الكاتبة في أسلوب أدبي رحلتها القاسية وحيرتها في إحدى فترات حياتها، حيث تردد أصابها وتشكك تملكها تجاه الثوابت، وتسرد الكاتبة تفاصيل كثيرة خاضتها حتى وصلت إلى اليقين في الله وحقيقة الوجود، لتصبح رحلتها بين الإلحاد والإيمان مثارا لأسئلة عدة قد تثور في نفوسنا جميعا..

ومما ورد على غلاف الكتاب نقرأ:

"يهرب الكثير منا من الصراع الداخلي بين القبول والرفض، والحق والباطل، والشر والخير، والخطأ والصواب، بوسائل عدة، ويسعى في طرقات تهلكه أو تقويه. ولكن بعضنا لا يعرف الطريق الصحيح، والبعض الآخر يدركه، ولكن لا يعرف كيف ينجو من الحرب الدائرة بينه وبين نفسه والشيطان. يحكي هذا الكتاب رحلة المؤلف بين الشك واليقين، وكيف أنه وجد الإيمان والسعادة بعد مروره بالعديد من التحديات. إذا كنت تشعر بالحزن والضياع، فسيساعدك هذا الكتاب في العثور على الإجابات التي تبحث عنها حول الدين والحياة الدنيا."