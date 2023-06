Netflix تطرح إعلانًا تشويقيًا عن All The Light We Cannot See

بين جميع الإعلانات التشويقية التي شاركتها Netflix خلال حدث Tudum لخصائص مثل One Piece و 3 Body Problem، ربما تكون قد فاتتك بعض الأعمال الدرامية التي كانت الشركة تروج لها في نفس الوقت.

كان من بين تلك القصص اقتباسها القادم لرواية أنتوني دوير الحائزة على جائزة بوليتزر، كل الضوء الذي لا نستطيع رؤيته. شاركت Netflix إعلانًا تشويقيًا جديدًا لمسلسلها القصير المكون من أربعة أجزاء والذي يحمل نفس الاسم.



إذا لم تكن قد قرأت رواية دوير الممتازة لعام 2014، فإن كل الضوء الذي لا نستطيع رؤيته تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية ويتبع ماري لور، وهي فتاة فرنسية عمياء، وفيرنر، وهو يتيم ألماني تم تجنيده في آلة الحرب النازية في بداية الصراع. الاثنان متصلان ببعضهما البعض عبر الراديو.

يعد النثر الغنائي لدوير من أبرز الأحداث، ولكن اهتمام الرواية أيضًا بالتفاصيل، مع انتشار الكثير من السرد في مدينة سان مالو.

بالإضافة إلى طاقم الممثلين المرصع بالنجوم من بينهم مارك روفالو، بالإضافة إلى أريا ميا لوبيرتي ولويس هوفمان بصفتهم أبطال القصة، يتميز All The Light We Cannot See ببعض المواهب الجديرة بالملاحظة وراء الكاميرا.

كتب ستيفن نايت، الذي اشتهر بعمله في لوك وسبنسر وبيك بلايندرز، هذا التكيف، بينما أخرج شون ليفي، منتج Stranger Things، المسلسل.

سيبدأ تدفق كل الضوء الذي لا نستطيع رؤيته في الثاني من نوفمبر من Netflix، مما يمنحك بعض الوقت لقراءة المادة المصدر إذا كنت تميل إلى ذلك.