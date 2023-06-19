رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وزراء التموين والتنمية المحلية والهجرة ومحافظا الغربية وكفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، الإثنين، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والسفيرسها الجندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، واشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال لتدشين أهم المشروعات الاستثمارية في منطقة الدلتا وهي المنطقة اللوجيستية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور فى رحاب الجامعة، وأكد أن المنطقة اللوجيستية من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي من خلال توفير مصادر تمويلية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، و توفير فرص عمل مستدامة.