رفع 567 حالة إشغال طريق خلال حملات موسعة بالدلنجات

نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور ورشيد وأبو حمص بالتنسيق مع شرطة المرافق بالبحيرة حملات موسعة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن رفع ٤٩٢ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ١٦٦ حالة بدمنهور، ٢٢٦ حالة برشيد، ١٠٠ حالة بأبو حمص .

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات لمساندة جهود الدولة في محاربة ظاهرة الإشغالات، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما حثت المواطنين على التعاون مع الجهات المعنية، وعدم التورط في أي سلوك يخالف القانون أو يضر بالمصلحة العامة وعدم التعدي على حقوق الآخرين، والإبتعاد عن أي سلوك يخل بالأمن والنظام.

وإستمراراً للحملات المكبرة التى تقوم بها محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات والمخالفات بالشوارع الرئيسية والفرعية والتي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام للشوارع ، وبضرورة توفير بيئة آمنة ونظيفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

كلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات احمد جبيل نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات و عصام بركات مدير قسم الاشغالات بمركز ومدينة الدلنجات وشرطة المرافق بالدلنجات بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ازالة ٧٥ اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" من شوارع المدينة وبجوار المدارس كما تم رفع البلدورات من امام الباعه الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية كما تم التاكيد علي اصحاب المحلات عدم التعدي علي حرم الطريق

كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات

كما اكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .