مدحت صالح: لن تقتصر الألحان في "مدحت والكبار" على المصرية فقط

أكد الفنان مدحت صالح على أهمية إعادة إحياء الألحان المصرية والعربية، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي للمشروع الفني مدحت والكبار في الأوبرا المصرية.

تحدث مدحت صالح على أهمية التركيز على الألحان العربية خارج مصر وإعادة تسليط الضوء على صانعي الأغنية والتفاصيل الموسيقية لأشهر الأغاني العربية المعروفة لدى المستمع بصوت المطرب فقط فمن المهم أن نضع المستمع داخل أركان الأغنية بالكامل.

وتابع مدحت قائلا: نحن بصدد إعادة التوزيع الموسيقي للاغنية العربية الشهيرة مقادير للكبير طلال مداح والتي وضع ألحانها سراج عمر، في ضوء إحياء الاهتمام بلحن الأغنية وصاحبها.

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.