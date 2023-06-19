وزير التنمية المحلية: الحكومة تتبنى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على تبني الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات عالية الجودة للمواطنين للارتقاء بمستوي معيشتهم من جهة وتوفير المتطلبات الأساسية لتمكين وتحفيز عملية التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية التي إلقاها في الاحتفالية الخاصة بوضع حجر الأساس لمشروع المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية والتي تعد مثالاً للشراكات الواعدة بين الحكومة بمستوييها المركزي والمحلى ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ والقطاع الخاص ممثل في شركة "فيرنبرو جلوبال للإستثمار " والذى يعكس توجهات الحكومة المصرية نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجه نحو بناء المناطق اللوجيستية أصبح توجهاً عالمياً لتدارك الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الماضية ولازال يعانى من آثارها خاصة في ظل ما يعانية قطاع الإمداد والتوريد من تحديات لا حصر لها ، مضيفاً : ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لأزمات سلاسل الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية سواء بسبب التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة على أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزاً قوياً للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات ، وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سبق وأن شهدنا معاً توقيع عقود مشروعات بقيمة 2.4 مليار جنيه لإقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية مزمع إقامتها في محافظات السويس والدقهلية وكفر الشيخ ، فضلا عن المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية والتي تعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في الوجه البحرى بتكلفة 6 مليار جنيه.

وأضاف اللواء هشام آمنة المناطق اللوجيستية تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة ، لافتاً الى أنه من المتوقع أن توفر المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن جذب المزيد من الفرص الاستثمارية خلال السنوات القادمة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم تنفيذه هذا المشروع الضخم ، معرباً عن أمله في أن يؤتى بثماره وتقليل حلقات التداول ودعم التجارة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمار والاستفادة من استثمارات البنية التحتية الجديدة ، وهو الذى سيترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلى ويهم في رفع رضا المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وقال اللواء هشام آمنة إن المشروع يعد تطبيقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الاستثمار وتيسير اجراءاته وتهيئة مناخ مواتى للاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يساعد على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ويدعم توفير فرص عمل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمحافظات.