ميثاق عمل مشترك للشركات والعاملين بوحدات الغسيل الكلوي بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديري الشركات المتعاقد معها لصيانة ومعالجة محطات المياه الخاصة بوحدات الكلي الصناعي بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، والبالغ عددها ٣٦ وحدة غسيل كلوي، وذلك في حضور مديرة إدارة الكلي الصناعي، ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة إجراءات الصيانة الدورية لمحطات معالجة المياه، والتأكيد على تغيير كافة الفلاتر بالمواعيد المحددة، وأهمية تنفيذ إجراءات التعقيم الشهري بكفاءة عالية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن سلامة ومأمونية المياه المستخدمة في الغسيل الدموي، أولوية قصوى لكل العاملين بالقطاع العلاجي والوقائي، موجهاً بضرورة تعزيز التعاون بين الشركات وفنيين الصيانة والإدارة الهندسية والكلى الصناعى وإدارة المستشفى، وتم الاتفاق أثناء الاجتماع على ميثاق عمل مشترك موحد للشركات والفنيين.

صحة الشرقية: متابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لوحدات الكلى الصناعى

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لوحدات الكلى الصناعى بالمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والإجراءات السليمة لصيانة محطات معالجة المياه وفي المواعيد المحددة لها، كما وجه مسعود مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بسرعة صرف أي مستحقات مالية متأخرة لشركات الصيانة، مقدماً لهم الشكر على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.