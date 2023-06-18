الفيضان يضرب منطقة الزلزال في تركيا

ضرب فيضان منطقة الزلزال في اسكندرون في هاتاي التركية، ووصل منسوب المياه في بعض شوارع تركيا، إلى درجة أن بعض السكان لجؤوا إلى القوارب لاستخدامها وسيلة مواصلات إلى أعمالهم، في ظل صعوبة تحرك السيارات، ذلك عقب الفيضانات التي تضرب البلاد منذ بداية الشهر.

ووصلت الأمواج في الخليج إلى الشاطئ في شارع أوشرك، بمنطقة اسكندرون تم إغلاق الطريق أمام حركة المرور.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن بعض المواطنين الذين جاءوا لزيارة الشاطئ عادو بسبب الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في العاصمة أنقرة، وتحولت الشوارع إلى أنهار تجرف السيارات، وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها.

وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الواقع على البحر الأسود شمال البلاد، وتسببت في وفاة 3 أشخاص على الأقل قبل أسبوع.

كما أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تحذيرا من هطول أمطار غزيرة قوية ورعدية علي 11 مقاطعة.

وتتعرض تركيا لموجات من الفيضانات والأمطار الغريزة في شمالها، بجانب حرائق في الغابات في جنوبها العامين الأخيرين، بدرجة حادة عن المعتاد، في تحول يرجعه باحثون في علوم البيئة إلى تغير المناخ.