سبورتنج بطلا لدورى الجولف للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق نادى سبورتنج بلقب بطولة دورى الجولف للموسم الثالث على التوالى، بعدما انهى مسابقة الدورى متصدرا القمة برصيد 820 نقطة جمعها من 10 جولات.

واثبت فريق سبورتنج جدارته باللقب بالفوز بالجولة العاشرة والاخيرة التى أقيمت بملاعب نادى جولف مدينتى ومثل الفريق فى المباراة نيبال العقاد وسامح السنوسى وعمرو ابو العلا ومحمد وجدى وعمرو صالح وعماد العريان وايهاب برعى ومروان الخياط .

فى الوقت نفسه رفض فريق مدينتى التفريط فى المركز الثانى وحقق الميدالية الفضية والوصيف للنسخة الثالثة من الدورى بعدما انهى مشواره مسجلا 710 نقطة ومثل الفريق فى الجولة الختامية عمر طلعت وعمرو ناجى ومحمد صلاح ومحمد محروس وطارق عشرى وتوم ويليامز وعلى فهمى.

وفى المركز الثالث جاء فريق القطامية ديونز فى اول مشاركة له بالدورى برصيد 670 نقطة ومثله كل من محمد حمدان وفيل داونى وديزونى ديفيز وكورتينى بايلى ويوبو دو وكريستين داونى ومايك كيد وجون ايفانز.

وحل من الرابع الى العاشر على الترتيب كل من الجزيرة 660 نقطة واليجريا 630 وبالم هيلز 535 و السخنة 440 والقطامية هايتس 370 و نيو جيزة 330 ودريم لاند 325 نقطة.

عقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم حفل الختام بنادى جولف مدينتى وقام طارق عزمى وعمر طلعت بتسليم درع الدورى والميداليات للفرق الثلاثة الفائزة .

ووجه اتحاد الجولف التهنئة للفرق الثلاثة الاولى وتمنى التوفيق لباقى الفرق فى الموسم المقبل.

كما وجه الاتحاد الشكر الى الرعاة لدورهم الكبير فى تنمية رياضة الجولف فى مصر والى نادى جولف مدينتى وجميع القائمين عليه وفريق العمل لمجهوداتهم المبذولة لخروج ختام الدورى فى افضل صورة.