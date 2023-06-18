أسعار ومساحات شقق مشروع لؤلؤة 2023

تواصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء وليد البارودي، استقبال الراغبين في شراء كراسات شروط الوحدات السكينة المطروحة في 4 مدن جديدة " لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان "، بمساحات تتراوح من 95م : 155م.

مشروع لؤلؤة

تسهيلات في السداد بمشروع لؤلؤة 2023

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

وكان اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلن عن فتح باب الحجز لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.

آخر موعد لحجز وحدات مشروع لؤلؤة 2023

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في بيان لها، أنها تواصل تسليم كراسة الشروط والمواصفات حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية 2023

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

شروط التقديم على شقق مشروع لؤلؤة 2023

وفقًا لما جاء في كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة، فأنه يتم تقديم الاقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري

يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعى عند ملئ بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لإنتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظرعليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها الا بعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

أسعار شقق مشروع لؤلؤة 2023

بحسب ما جاء في كراسة الشروط، فأن أسعار وحدات مشروع لؤلؤة، تختلف حسب المساحة والمدينة، والتي جاءت كالتالي: