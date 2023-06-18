200 ألف مستثمر جديد فى البورصة منذ يناير 2023

231 مستثمرًا أجنبيًا فى مايو

أسفر تعاون البورصة برئاسة رامى الدكانى مع شركات السمسرة عن زيادة عدد المستثمرين فى البورصة.

ووصل عدد المستثمرين الجدد منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف يونيو الحالى ما يزيد على 200 ألف مستثمر جديد، بالإضافة إلى نحو 22 ألف مستثمر من القدماء قاموا بتحديث بياناتهم وعادوا للتداول ليصل الإجمالى إلى 222 ألف مستثمر.

كشفت بيانات البورصة عن أن شهر أبريل الماضى 2023 قد شهد تسجيل ما يقرب من 24 ألف عميل جديد وما يزيد على ألفي عميل محدث ليصل الإجمالى إلى ما يزيد على 26 ألف عميل، فى حين شهد شهر مايو تسجيل ما يزيد على 32 ألف عميل جديد، وما يزيد على 5 آلاف عميل محدث، ليصل الإجمالى إلى ما يزيد على 37 ألف عميل بزيادة قدرها 44% عن شهر أبريل.

كما كشفت بتحليل البيانات عن أنه على أساس فئات المستثمرين، فقد شهد شهر إبريل تسجيل نحو 162 مستثمرًا أجنبيًا جديدًا من بينهم 29 صندوق استثمار، و22 شخصًا اعتباريًا، بالإضافة إلى تسجيل نحو 68 مستثمرًا عربيًا جديدًا من بينهم صندوق استثمار و7 شخصيات اعتبارية. فى حين شهد شهر مايو تسجيل نحو 231 مستثمرًا أجنبيًا جديدًا «بزيادة 43% عن شهر أبريل» من بينهم 36 صندوق استثمار و32 شخصًا اعتباريًا، بالإضافة إلى تسجيل نحو 151 مستثمرًا عربيًا جديدًا «بزيادة 122% عن شهر أبريل» من بينهم 14 شخصية اعتبارية.. كان إجمالى عدد المستثمرين الجدد فى عام 2022 قد بلغ نحو 181 ألف مستثمر جديد بالإضافة إلى 33 ألف مستثمر قاموا بتحديث أكوادهم وعادوا للتداول ليصل الإجمالى إلى 214 ألف مستثمر.