المشدد 3 سنوات لمتهم خطف طفلة وهتك عرضها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات،وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بخطف طفلة وهتك عرضها كرها عنها حال سيرها بالطريق العام.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من "ن . م " 36 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بأنها نما إلى علمها من خلال رواية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، أنها حال سيرها بالطريق العام، فوجئت بأحد الأشخاص باستيقافها واقتيادها عنوة لمسكنه وتمزيق ملابسها، قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة، فاستغاثت بالأهالي ولاذت بالفرار.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعي "رضا . ع . أ " 26 عاما ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قام بخطف الطفلة المجني عليها، واقتادها عنوة لمسكنه قاصداً من ذلك الاختلاء بها قاصيا إياها عن أعين ذويها علي النحو المبين بالتحقيقات، وهتك عرضها مستغلاً وجودها تحت قبضته، وما إن ظفر بها حتى قام بتمزيق ملابسها وتقبيلها، وعرض حياة الطفلة المجني عليها للخطر حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، مهددا سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.