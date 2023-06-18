وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ ١٨% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف فقد تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى ١٠٤ خازوق ، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت ، وجارى تركيب الستائر القاطعة في الأمام والوسط والخلف ، وجارى نزح المياه لزوم تجفيف حفرة الإنشاء ، كما تم الإنتهاء من الفحص الثالث لبوابات القنطرة في اليابان .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فإنه جارى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء ، كما يجرى أيضاً التجهيز للجسات التأكيدية .

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية .. فقد تم صب بلاطة الكوبرى ، وجارى الردم حول القنطرة كما تم البدء في تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .