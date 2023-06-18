شعبة الدخان تكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان، عن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، قائلا: “الزيادة في أسعار السجائر جنيه ونص أو 2 جنيه بحد أقصى”.

أسباب تذبب أسعار السجائر

وعلق إبراهيم إمبابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت على أسباب ارتفاع أسعار السجائر وتذبب أسعارها في السوق، قائلاً: "دخلنا للدولة العام الماضي 85 مليار جنيه العام الماضي من السجائر".

وأوضح : "عملنا باركود على كل علب السجائر من أجل التعرف على السعر الحقيقي للسجائر لمنع التلاعب لحفظ حقوق المستهلك".

وأضاف إبراهيم إمبابي: "أي مواطن يرصد تلاعبًا في أسعار السجائر عليه أن يبلغ عن الأمر"، مضيفا: "بعض التجار يتلاعبون في أسعار السجائر".

نستهلك 85 مليار سيجارة سنويا بما يوازي 40 مليار علبة في العام

وتابع إبراهيم إمبابي: "نستهلك 85 مليار سيجارة في العام بما يوازي 40 مليار علبة سجائر في العام"، معقبا:"قطاع الدخان قطاع جيد والسجائر سلعة استراتيجية توفر عائدًا جيدًا للدولة".

سعر السجائر اليوم في المحال العامة

سعر السجائر اليوم السبت، السجائر الشعبية:، مثل البوكس والكيلو باترا وغيرها:

- بوكس " 10": 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

اسعار السجائر اليوم السبت

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا بوكس " 20": 4 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال " أحمر - أزرق - سيلفر": 24 جنيها

- مونديال سويتش " منتول - بلوبيري": 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر السجائر الاجنية اليوم السبت 17 يونيو 2023، مثل ال ام، والميريت، والمالبورو وغيرها:

سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيه

سعر ال ام 29 جنيه

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه

أسعار المعسل.. “زيادة قدرها 10 جنيهات”

وكشفت شركة الورد للدخان، عن ارتفاع سعر المعسل ليسجل 40 جنيهًا بدلًا من 30 جينهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات، ليكون عند تاجر التجزئة بزيادة قدرها 15 جنيه.