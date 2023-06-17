عروس تثير الجدل بغسلها أقدام زوجها خلال زفافهما.. ما بين مؤيد ومعارض

أثارت عروس تركية حالة من الجدل، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغسل قدمي زوجها في حفل زفافهما، والأمر الذي تسبب في صدمة للرواد بسبب هذا التصرف.

عروس تركيا

عروس تغسل قدم زوجها في حفل زفافهم

ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التدوين المصغر تويتر بشكل واسع، عريس وهو جالسًا على كرسي أمام المعازيم، فيما ملأت العروس صحنًا بلاستيكي بالماء، قبل أن تضع قدمي زوجها فيه وتغسلهما.

والأمر الذي أثار الجدل والصدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واختلف البعض حول سلوك الزوجة تجاه عريسها.

انتشار واسع لمقطع تقوم فيه عروس بغسل أقدام زوجها خلال زفافهما في تركيا .. ما رأيك في تصرفها ؟pic.twitter.com/zUG03KSAj2 — Screen Mix (@ScreenMix) June 16, 2023

عروس تركيا

انقسام السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض على تصرف العروس، حيث جاءت التعليقات المعارضة كالأتي :" بصراحه الطاعه العمياء فيها اذلال سواء كان للزوج او الزوجه ، والرجل الحقيقي ما يرضى على زوجته تكون عند اقدامه بهذه الطريقه ، تقدر تعبر عن حبها وتقديرها له بطريقه تحفظ فيها كرامتها".

وأضاف متابع آخر على تويتر :" عيب تتزوجها تعزها ترفع من مكانتها تحترمها .. ماعندي مشكلة تغسل رجولك او انت تغسل رجولها بس في بيتكم مش قدام الناس وتصوير".

عروس تركيا

وتابع آخر :" حدثني عن الرومانسية و صناعة ذكريات يخلدها الانسان لبقية حياته. أنا ارفض هذه الفكرة خلال الزفاف، و امام الناس".

بينما جاءت التعليقات المؤيدة :" أن هذا التصرف يعتبر قراراً شخصياً بين العروس وزوجها ولا يمكن لأي شخص آخر أن يحكم عليه. إذا كان الزوج والعروس يشعران بالرضا والسعادة بالتصرف الذي قاموا به، فلا يجب على أي شخص الحكم عليهم أو إدانتهم. ومع ذلك، يجب علينا التأكد من أن أي تصرف يتم خلال حفل الزفاف يتم بموافقة كاملة من الأطراف المعنية ولا يتعارض مع قيم المجتمع أو يسيء إلى أي شخص".

وأضاف متابع آخر :" هاذي الزوجة الي تستاهل تدفع فيها مهر"، بينما قال آخر :" أعرف من النساء ذوات الفطرة السليمة من تغسل قدمَي زوجَها، وتُلبسه حذاءَه، وهي امرأة فاضلةٌ طالبة علم وتفعل ذلك بمنتهى الحبِ، تجيد التبعل لزوجها ولا تمد عينيها لما فضله به الله عليها، ولم أر محبّا لزوجته مثله.. سلمت الفطرة فبوركت البيوت".